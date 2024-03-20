Transfermarkt обнулил рыночную стоимость Квинси Промеса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Портал Transfermarkt, специализирующийся на переходах и трансферной стоимости футболистов, обнулил рыночную стоимость нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса.

"32-летний лидер "Спартака" уже навряд ли поможет "красно-белым" в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находится под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель", - говорится в сообщении на сайте Transfermarkt.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

В ОАЭ нидерландец находился в рамках тренировочного сбора "Спартака", который вернулся в Россию уже без него: Промеса задержали за бегство с ДТП с его участием.

Промес – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка в составе "Спартака".