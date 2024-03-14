Поиск

Главный тренер "Спартака" уклонился от оценки поведения Промеса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль отказался давать оценку действиям футболиста команды Квинси Промеса, приведшему к его аресту в Дубае.

СпортСМИ сообщили об аресте Промеса в Дубае по запросу прокуратуры НидерландовСМИ сообщили об аресте Промеса в Дубае по запросу прокуратуры НидерландовЧитать подробнее

"Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом", - сказал Абаскаль в эфире "Матч ТВ" перед стартом кубкового матча "Спартак" - "Оренбург".

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

В ОАЭ нидерландец находился в рамках тренировочного сбора "Спартака", который вернулся в Россию уже без него: Промеса задержали за бегство с ДТП с его участием.

Квинси Промес ОАЭ Спартак футбол Гильермо Абаскаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ОКР усомнились, что допуск атлетов из РФ к ОИ обсудят на официальном уровне

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду

Защита Квинси Промеса продолжит обжалование приговора суда Амстердама

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Мурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"

Мурад Мусаев вновь назначен новым главным тренером "Краснодара"

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

СМИ сообщили об аресте Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

СМИ сообщили об аресте Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

"Зенит" обыграл "Динамо" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

ФК "Краснодар" расторг контракт с главным тренером Ивичем

"Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });