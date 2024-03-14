Главный тренер "Спартака" уклонился от оценки поведения Промеса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль отказался давать оценку действиям футболиста команды Квинси Промеса, приведшему к его аресту в Дубае.

"Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом", - сказал Абаскаль в эфире "Матч ТВ" перед стартом кубкового матча "Спартак" - "Оренбург".

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.

В ОАЭ нидерландец находился в рамках тренировочного сбора "Спартака", который вернулся в Россию уже без него: Промеса задержали за бегство с ДТП с его участием.