Бой Фролова и Янковского возглавит турнир АСА 173 в Минске

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский средневес Артем Фролов 29 марта в Минске встретится с белорусом Владиславом Янковским в главном поединке турнира АСА 173.

Бой будет рассчитан на пять раундов, сообщает пресс-служба АСА.

Фролов имеет в своем активе 18 побед при шести поражениях, боец идет на пятой строчке рейтинга АСА в среднем весе. Россиянин идет на серии из двух побед. Янковский не входит в топ 10 рейтинга АСА. На его счету 10 побед и два поражения. Статистика белоруса в АСА — четыре победы и два поражения.