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"Спартак" сократил отставание от "Металлурга" в серии плей-офф

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" на своем льду выиграли у магнитогорского "Металлурга" в третьем матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Финальная сирена прозвучала при счете 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) в пользу спартаковцев.

Предыдущие два матча выиграл "Металлург", поэтому победа в четверг позволила москвичам сократить отставание в серии до четырех побед – 1-2.

Следующий матч также пройдет в Москве 23 марта.

Металлург КХЛ Спартак хоккей
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