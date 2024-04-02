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Большунов не попал в финал спринта на этапе Кубка России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог завоевать себе место среди участников финала в спринте на этапе Кубка России в Кировске.

В полуфинальном заезде он занял третье место, что лишило его возможности попасть в финал напрямую. Но оставался шанс туда пробиться по лучшему времени среди тех, кто в полуфиналах занял третьи места. Однако по этому показателю он также уступил.

Большунов ранее досрочно завоевал первое место в спринтерском зачете Кубка России. В финал он не вышел впервые.

Александр Большунов лыжные гонки
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