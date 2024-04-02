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Российские гребцы отказались от участия в отборе на ОИ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские гребцы не примут участие в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Решение является реакцией на обязательства, выдвинутые МОК и Международной федерацией гребного спорта, сообщает Федерация гребного спорта России (ФГСР).

"Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но, когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может", - подчеркнул президент ФГСР Алексей Свирин.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии также запрещено, официальные лица из этих стран не смогут поехать на Олимпиаду. Награды, завоеванные россиянами и белорусами, в медальный зачет не войдут.

Помимо прочего, спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.

МОК ОИ гребной спорт
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