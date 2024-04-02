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"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 взяли верх над хабаровским клубом "СКА-Хабаровск" в матче 1/4 финала Пути регионов розыгрыша Кубка России.

Номинальными хозяевами поля были хабаровчане, но из-за проблем с качеством газона у себя дома соперника они принимали в Санкт-Петербурге.

На 12-й минуте гол в составе "Динамо" провел Вячеслав Грулев. На 70-й Альбек Гонгапшев сравнял счет, но на 74-й минуте Фабиан Бальбуэна провел победный для москвичей гол.

"Динамо", таким образом, выходит в следующий раунд, а "СКА-Хабаровск" выбывает из дальнейшей борьбы.

Динамо СКА-Хабаровск футбол
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