Поиск

"Автомобилист" обыграл "Металлург" в матче серии КХЛ, отыгравшись с 0:3

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" выиграл у магнитогорского "Металлурга" в четвертом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат – 5:3 (2:3, 1:0, 2:0) в пользу "Автомобилиста".

Встреча прошла в Екатеринбурге, к 8-й минуте хозяева уступали со счетом 0:3.

В серии, которая длится до четырех побед, счет сравнялся – 2-2.

Победитель в финале сыграет с ранее обеспечившим себе выход в решающую стадию ярославским "Локомотивом".

Автомобилист КХЛ Локомотив Металлург хоккей Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым

ЦСКА продлил контракт с нападающим Федором Чаловым

"Локомотив" вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ

"Локомотив" вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ

Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по боксу

Непомнящий вышел на первое место в турнире претендентов

"Спартак" обыграл "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Зенит" победил "Балтику", "Локомотив" выиграл у "Ахмата" в РПЛ

ЦСКА разгромил "Факел" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Российский боксер Муртазалиев стал чемпионом IBF

Ян Непомнящий сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });