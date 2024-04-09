"Автомобилист" обыграл "Металлург" в матче серии КХЛ, отыгравшись с 0:3

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" выиграл у магнитогорского "Металлурга" в четвертом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат – 5:3 (2:3, 1:0, 2:0) в пользу "Автомобилиста".

Встреча прошла в Екатеринбурге, к 8-й минуте хозяева уступали со счетом 0:3.

В серии, которая длится до четырех побед, счет сравнялся – 2-2.

Победитель в финале сыграет с ранее обеспечившим себе выход в решающую стадию ярославским "Локомотивом".