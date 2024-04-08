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"Локомотив" вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ

"Локомотив" вышел в финал Кубка Гагарина КХЛ
Игроки "Локомотива"
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли челябинский "Трактор" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Таким образом, "Локомотив" выиграл серию до четырех побед – 4-0, он стал финалистом турнира.

В финале "Локомотив" сыграет с победителем пары "Автомобилист" (Екатеринбург) – "Металлург" (Магнитогорск). Здесь по победам впереди "Металлург" - 2-1.

Ярославский клуб дошел до финальной стадии второй раз в истории, до этого он играл в решающей стадии в 2009 году и проиграл серию казанскому "Ак Барсу".

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