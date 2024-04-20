Витрук нокаутировал Борисова и завоевал пояс АСА

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Павел Витрук одержал победу над Олегом Борисовым в главном поединке бойцовского турнира АСА 174 в Санкт-Петербурге и стал чемпионом в легчайшем весе.

Бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

"Потихоньку начинаю осознавать, что добился своей небольшой цели в жизни. У этого титула есть статус. Мне очень приятно быть чемпионом АСА. Что касается боя… После первого раунда я сказал своим тренерам в углу, что почувствовал его. Понимал, что дожму его, мне нужно было только время. Мы готовили этот удар коленом, и он сыграл роковую роль", - сказал Витрук, слова которого приводит пресс-служба ACA.

У 32-летнего Витрука теперь 19 побед, шесть поражений, одна ничья. 39-летний Борисов проиграл седьмой бой при 26 победах и одной ничьей.

В со-главном событии Анатолий Токов (30-3) единогласным решением судей победил Шарафа Давлатмуродова (19-5-1). Этот бой стал вторым в противостоянии Токова и Давлатмуродова. В 2021 году на турнире Bellator 269 в Москве Токов также одержал победу, но раздельным решением судей.

"Мои ощущения? Будто оказался в домашней атмосфере, но больше я все-таки хочу к семье. Но мне понравилось. Условия… Не к чему придраться, но две раздевалки на всех – маловато. По большей части в бою у меня все получилось, но где-то не дорабатывал, пережидал", - сказал Токов.

На счету 34-летнего Токова теперь 30 побед и три поражения. 32-летний Давлатмуродов проиграл пятый бой при 19 победах и одной ничьей.