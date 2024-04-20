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ЦСКА в меньшинстве проиграл "Ахмату" в матче РПЛ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:2 потерпел поражение от грозненского "Ахмата" в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

На 63-й минуте ЦСКА вышел вперед благодаря голу Федора Чалова с пенальти. К тому моменту армейцы играли в меньшинстве: красную карточку на 19-й минуте получил Виллиан Роша.

В конце второго тайма "Ахмат" провел два гола: на 79-й минуте гол забил Мохамед Конате, на 87-й – Бернард Бериша.

На 90-й минуте в составе ЦСКА удалили еще одного игрока, Игоря Дивеева.

У ЦСКА сейчас 37 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице. "Ахмат" - на 14-м месте, 23 очка.

Ахмат РПЛ ЦСКА футбол
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