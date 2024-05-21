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Скончался немецкий футболист Карл-Хайнц Шнеллингер

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Прославленный немецкий защитник, сыгравший на четырех чемпионатах мира по футболу, Карл-Хайнц Шнеллингер скончался в возрасте 85 лет, сообщает во вторник Немецкий футбольный союз.

В связи со смертью футболиста свои соболезнования в социальных сетях выразили его бывшие клубы, в том числе итальянские "Милан" и "Рома", а также немецкий "Кельн".

Шнеллингер представлял ФРГ на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1966 году команда дошла до финала, однако уступила титул сборной Англии. При этом он взял несколько трофеев на клубном уровне. В 1962 году был назван лучшим футболистом ФРГ.

После завершения карьеры Шнеллингер проживал в Италии.

Карл-Хайнц Шнеллингер футбол
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