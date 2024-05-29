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Венсан Компани стал новым главным тренером "Баварии"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бельгиец Венсан Компани занял пост главного тренера "Баварии", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

Контракт с 38-летним Компани будет действовать до 2027 года.

В должности главного тренера Компани сменил Томаса Тухеля.

Завершивший в 2020 году игровую карьеру Компани в качестве тренера работал в бельгийском "Андерлехте" и английском "Бернли". "Бернли" он вывел в Английскую премьер-лигу по итогам сезона-2022/23.

Будучи игроком, Компани выиграл национальные титулы с бельгийским "Андерлехтом" и английским "Манчестер Сити". Со сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 в России.

футбол Венсан Компани
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