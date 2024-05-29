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Александр Кержаков стал главным тренером "Кайрата"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" на своем сайте объявил о назначении экс-футболиста сборной России Александра Кержакова в качестве главного тренера команды.

На какой именно срок подписано соглашение, не сообщается.

Лучший бомбардир сборной России (30 голов) ранее работал главным тренером "Томи", "Нижнего Новгорода", кипрской Кармиотиссы", сербского "Спартака", до этого возглавлял юношеские сборные России.

Незадолго до назначения в Кайрат, 31-летний специалист проходил стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".

Будучи игроком, Кержаков стал трехкратным чемпионом России, два раза завоевывал Суперкубок России, один раз – Кубок России. Все эти трофеи связаны с петербургским "Зенитом". Также он по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок Испании, Суперкубок Испании с "Севильей", Кубок Швейцарии – с "Цюрихом".

Александр Кержаков футбол Кайрат
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