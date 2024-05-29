Флик стал новым главным тренером "Барселоны"
Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ханс-Дитер Флик занял пост главного тренера "Барселоны", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Контракт рассчитан на два года.
В этой должности 59-летний специалист сменил Хави, покинувшего команду по окончании сезона-2023/24.
Последним местом работы Флика была сборная Германии, откуда его уволили после серии поражений.
Также Флик возглавлял "Баварию", при нем команда два раза выиграла чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, кулбный чемпионат мира.
Будучи игроком, Флик стал четырехкратным чемпионом Германии в составе "Баварии".