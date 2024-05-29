Флик стал новым главным тренером "Барселоны"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ханс-Дитер Флик занял пост главного тренера "Барселоны", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт рассчитан на два года.

В этой должности 59-летний специалист сменил Хави, покинувшего команду по окончании сезона-2023/24.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, откуда его уволили после серии поражений.

Также Флик возглавлял "Баварию", при нем команда два раза выиграла чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, кулбный чемпионат мира.

Будучи игроком, Флик стал четырехкратным чемпионом Германии в составе "Баварии".