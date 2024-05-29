Поиск

Флик стал новым главным тренером "Барселоны"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ханс-Дитер Флик занял пост главного тренера "Барселоны", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт рассчитан на два года.

СпортХави все же покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезонаЧитать подробнее

В этой должности 59-летний специалист сменил Хави, покинувшего команду по окончании сезона-2023/24.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, откуда его уволили после серии поражений.

Также Флик возглавлял "Баварию", при нем команда два раза выиграла чемпионат Германии, по разу – Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, кулбный чемпионат мира.

Будучи игроком, Флик стал четырехкратным чемпионом Германии в составе "Баварии".

футбол Ханс-Дитер Флик Барселона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дзюба покинул "Локомотив"

Дзюба покинул "Локомотив"

ФК "Краснодар" продлил контракт с главным тренером

Владимир Слишкович покинул "Спартак"

Владимир Слишкович покинул "Спартак"

Россиянин Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом за временный титул WBA

Россиянин Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом за временный титул WBA

Мбаппе получил награду лучшему футболисту сезона в Европе

Двенадцать россиян вышли во второй круг Roland Garros

ПСЖ заплатит "Краснодару" за вратаря Сафонова минимум 18 млн евро

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге

Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });