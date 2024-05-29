Владимир Слишкович покинул "Спартак"

Владимир Слишкович во время матча Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Босниец Владимир Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера "Спартака", покинул клуб, сообщает пресс-служба московского ФК.

В "Спартаке" уточнили, что Слишкович ушел из команды по собственному желанию.

"Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи!" - говорится в сообщении.

41-летний специалист работал в "Спартаке" с лета 2022 года и был помощником главного тренера Гильермо Абаскаля. В апреле 2024 года Абаскаль был уволен, Слишковича назначили исполнявшим обязанности главного тренера. При боснийце "Спартак" не проиграл ни одного матча РПЛ, уступив только в финале Пути регионов калининградской "Балтике" (0:1).

В чемпионате России "Спартак" финишировал на пятом месте.

Как сообщалось, новым главным тренером "Спартака" с новом сезоне будет серб Деян Станкович, однако в руководстве клуба заявляли, что Слишкович продолжит работу в тренерском штабе.