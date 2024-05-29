Поиск

Владимир Слишкович покинул "Спартак"

Владимир Слишкович покинул "Спартак"
Владимир Слишкович во время матча
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Босниец Владимир Слишкович, исполнявший обязанности главного тренера "Спартака", покинул клуб, сообщает пресс-служба московского ФК.

Спорт"Спартак" объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером команды"Спартак" объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером командыЧитать подробнее

В "Спартаке" уточнили, что Слишкович ушел из команды по собственному желанию.

"Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи!" - говорится в сообщении.

41-летний специалист работал в "Спартаке" с лета 2022 года и был помощником главного тренера Гильермо Абаскаля. В апреле 2024 года Абаскаль был уволен, Слишковича назначили исполнявшим обязанности главного тренера. При боснийце "Спартак" не проиграл ни одного матча РПЛ, уступив только в финале Пути регионов калининградской "Балтике" (0:1).

В чемпионате России "Спартак" финишировал на пятом месте.

Как сообщалось, новым главным тренером "Спартака" с новом сезоне будет серб Деян Станкович, однако в руководстве клуба заявляли, что Слишкович продолжит работу в тренерском штабе.

Спартак футбол Владимир Слишкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФК "Краснодар" продлил контракт с главным тренером

Россиянин Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом за временный титул WBA

Россиянин Батыргазиев проведет бой с ирландцем Кэрроллом за временный титул WBA

Мбаппе получил награду лучшему футболисту сезона в Европе

Двенадцать россиян вышли во второй круг Roland Garros

ПСЖ заплатит "Краснодару" за вратаря Сафонова минимум 18 млн евро

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

Даниил Медведев вышел во второй круг Roland Garros

Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге

Четырнадцатикратный победитель Roland Garros Надаль впервые выбыл в первом круге

Сборная России по хоккею поднялась на второе место в рейтинге ИИХФ

Футболист "Баварии" Кейн стал обладателем "Золотой бутсы"

Футболист "Баварии" Кейн стал обладателем "Золотой бутсы"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });