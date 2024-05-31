Главный тренер "Ахмата" покинул сборную Казахстана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Об этом сообщается на сайте местной футбольной федерации.

Отмечается, что свое решение Адиев мотивировал семейными обстоятельствами.

"КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

В последнее время Адиев совмещал работу в сборной с деятельностью на посту главного тренера "Ахмата" и теперь сконцентрируется на клубе РПЛ.