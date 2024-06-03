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Мбаппе перешел в "Реал"

Мбаппе перешел в "Реал"
Фото: ABACA/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мадридский футбольный клуб "Реал" на своем сайте объявил о переходе в команду французского нападающего Килиана Мбаппе.

Контракт рассчитан до 2029 года.

25-летний футболист до этого играл во французском "Пари Сен-Жермен", срок действия соглашения с которым истек.

В парижском клубе Мбаппе стал шестикратным чемпионом Франции. Также он по три раза выиграл с ПСЖ Кубок и Суперкубок Франции, два раза - Кубок французской лиги.

В составе сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций УЕФА-2020/21.

Килиан Мбаппе Реал футбол
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