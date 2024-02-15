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Мбаппе объявил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом

Мбаппе объявил руководству ПСЖ, что покинет клуб летом
Фото: Alex Pantling/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе объявил президенту "Пари Сен-Жермен" Нассеру Аль-Хелаифи о решении покинуть клуб по окончании сезона. Об этом сообщает L'Equipe.

25-летний форвард покинет команду на правах свободного агента.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из "Монако". В составе ПСЖ он пять раз выиграл чемпионат Франции, по три раза Кубок и Суперкубок Франции, два раза – Кубок французской лиги. В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что следующим клубом футболиста будет мадридский "Реал".

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