Мбаппе получил награду лучшему футболисту сезона в Европе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал лауреатом премии Globe Soccer Awards Europe Edition – награды, вручаемой лучшему игроку по итогам сезона в Европе.

Приз лучшему бомбардиру получил нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн, забивший за сезон в разных турнирах 44 гола.

Лучшим тренером сезона стал испанец Хаби Алонсо, под руководством которого "Байер" выиграл чемпионат Германии, не проиграв ни разу.

Лучшим мужским клубом признан "Манчестер Сити", выигравший чемпионат Англии. Лучшим женским клубом стала "Барселона", которая стала победителем чемпионата, Кубка, Суперкубка Испании, Лиги чемпионов УЕФА.