Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ по окончании сезона

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе объявил, что покинет "Пари Сен-Жермен" после завершения сезона.

Свое решение 25-летний спортсмен озвучил в соцсетях, сообщив, что не будет продлевать контракт с парижским клубом.

Мбаппе выступает в ПСЖ с 2018 года и выиграл в его составе шесть чемпионатов Франции. В том числе – в сезоне-2023/24, до завершения которого осталось несколько туров. Также он по три раза выиграл с ПСЖ Кубок и Суперкубок Франции, два раза – Кубок французской лиги.

В составе сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира-2018 и Лигу наций УЕФА-2020/21.

Предполагается, что со следующего сезона форвард будет выступать за испанский "Реал".