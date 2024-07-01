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Третья ракетка мира Соболенко снялась с Уимблдона

Третья ракетка мира Соболенко снялась с Уимблдона
Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко пропустит турнир Большого шлема в Уимблдоне, сообщает пресс-служба соревнования.

Причина – травма плеча спортсменки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко занимает третье место. На турнирах Большого шлема она по разу выиграла Australian Open и US Open, лучший результат в Уимблдоне – выход в четвертьфинал.

Вместо Соболенко на Уимблдоне сыграет проигравшая финал квалификации россиянка Эрика Андреева.

Матчи основной сетки турнира в 2024 году проходят с 1 по 14 июля.

Уимблдон теннис Эрика Андреева Арина Соболенко
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