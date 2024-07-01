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Российский хоккеист Мичков подписал контракт с "Филадельфией"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок действия контракта составит три года.

Воспитанник пермского хоккея 19-летний Матвей Мичков был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года на правах аренды защищал цвета "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.

Филадельфия хоккей Матвей Мичков Национальная хоккейная лига
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