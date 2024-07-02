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Федерация бокса проверит инцидент с оскорблением россиянина на национальной почве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - К азербайджанскому бойцу ММА Джавиду Рзаеву, оскорбившему россиянина Артура Кулинского на турнире, могут быть применены санкции, заявили в Федерации бокса России.

"Федерация бокса России проводит разбирательство по факту произошедшего. Регламентом предусмотрены спортивные санкции к промоутерам и спортсменам за нарушения", - сообщили в федерации "Интерфаксу".

Инцидент произошел на турнире Hardcore Fighting Championship. Рзаев, победив россиянина Сергея Приходько, вступил в конфликт с еще одним бойцом из РФ Артуром Кулинским и оскорбил его на национальной почве. Позже представитель Азербайджана извинился перед россиянином.

ММА бокс
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