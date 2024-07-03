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Единственную российскую квоту по плаванию на ОИ в Париже получил Евгений Сомов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Согласно обновленному списку нейтральных атлетов, приглашенных на Олимпийские игры 2024 года, квоту по плаванию для спортсменов с российским паспортом получил Евгений Сомов, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в среду.

Российская теннисистка Анастасия Потапова отклонила приглашение МОК на Олимпиаду в Париже. На сегодняшний день приглашение участвовать в Играх приняли теннисисты: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер.

Как сообщала пресс-служба Федерации тенниса России, планируется, что в мужском одиночном разряде на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев. В женском одиночном разряде - Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.

Из заявки Федерации тенниса пока не получили приглашение Карацев и Кудерметова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут.

МОК Париж теннис Евгений Сомов плавание
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