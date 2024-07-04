Международная федерация тенниса подтвердила участие Медведева в ОИ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список участников олимпийского турнира на летних Играх-2024 в Париже.

В заявке на сайте ITF фигурируют имена шести российских теннисистов: в список вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер.

Все они выступят в одиночном турнире, в парном разряде сыграют Даниил Медведев/Роман Сафиуллин, Мирра Андреева/Диана Шнайдер, а также Екатерина Александрова с Еленой Весниной.