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Международная федерация тенниса подтвердила участие Медведева в ОИ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список участников олимпийского турнира на летних Играх-2024 в Париже.

В заявке на сайте ITF фигурируют имена шести российских теннисистов: в список вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер.

Все они выступят в одиночном турнире, в парном разряде сыграют Даниил Медведев/Роман Сафиуллин, Мирра Андреева/Диана Шнайдер, а также Екатерина Александрова с Еленой Весниной.

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