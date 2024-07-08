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Россиянок не осталось в женском одиночном разряде Уимблдона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Калинская последней из своих соотечественниц завершила выступления на турнире Большого шлема в Уимблдоне.

В четвертом круге соревнования она встречалась с представляющей Казахстан уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной. Во втором сете, при счете 6:3, 6:0 Калинская отказалась от дальнейшей борьбы.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Калинская занимает 18-е место, Рыбакина – четвертое.

В мужской одиночной сетке турнира среди россиян борьбу за титул продолжает Даниил Медведев. Пятая ракетка мира дошел до четвертьфинала, где сыграет с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

теннис Даниил Медведев Анна Калинская Уимблдон
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