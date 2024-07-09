ЦСКА объявил о трансфере Рифата Жемалетдинова

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Рифат Жемалетдинов перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

27-летний Жемалетдинов подписал контракт до конца сезона 2024/25 с опцией продления ещё на год.

Предыдущим клубом футболиста был московский "Локомотив", в составе которого два раза выиграл Кубок, один раз – Суперкубок России. Он – победитель юношеского чемпионата Европы-2013 в составе сборной России.

В ЦСКА Жемалетдинов перешел на правах свободного агента.