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ЦСКА объявил о трансфере Рифата Жемалетдинова

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Рифат Жемалетдинов перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

27-летний Жемалетдинов подписал контракт до конца сезона 2024/25 с опцией продления ещё на год.

Предыдущим клубом футболиста был московский "Локомотив", в составе которого два раза выиграл Кубок, один раз – Суперкубок России. Он – победитель юношеского чемпионата Европы-2013 в составе сборной России.

В ЦСКА Жемалетдинов перешел на правах свободного агента.

ЦСКА футбол Рифат Жемалетдинов
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