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Ямайскую легкоатлетку не допустили к ОИ из-за проблем с интернетом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Метательница молота из Ямайки Найоми Клунис не смогла заявиться для участия в летних Олимпийских играх-2024 в Париже по техническим причинам.

Как сообщает Jamaica Observer, легкоатлетическая ассоциация (JAAA) страны попыталась отправить заявку, однако столкнулась с проблемами: из-за урагана "Берил" в тот день вышел из строя интернет. В результате оставшаяся вакантной олимпийская квота была перераспределена в пользу украинки Ирины Климец.

JAAA обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS), но там отклонили ходатайство, сославшись на то, что дело находится за пределами юрисдикции CAS. Также Ассоциация легкой атлетики Ямайки ссылается на World Athletics, которая отказывается в виде исключения расширить число участниц олимпийского турнира до 33-х. Но в случае появления вакантного места, оно будет предоставлено Клунис.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

World Athletics CAS Олимпиада ОИ Найоми Клунис
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