Отборочные соревнования на ЧМ по вейксерфингу пройдут в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - 27 и 28 июля в Москве в акватории Большого Строгинского затона пройдет пятый Wakesurf Cup 2024 — золотой этап мировой серии Международной ассоциации вейксерфинга CWSA.

150 спортсменам из 10 стран предстоит борьба за главный трофей, а также путевки на чемпионат мира в Женеве.

Соревнования пройдут в двух дисциплинах: вейксерфинг и вейкским, в категориях профессионалы (Pro) и любители (Amateur) среди мужчин и женщин.

В предыдущие годы российский этап признавался CWSA лучшим среди всех проводимых под эгидой ассоциации.

Российская федерация серфинга 27 июля проведет также межрегиональное первенство по серфингу в дисциплине вейксерфинг, где определятся сильнейшие среди юниоров до 19 лет.

"Wakesurf Cup пройдет в нашей стране уже в пятый раз, и мы рады, что география участников расширяется год от года. В Москву приедут не только лучшие райдеры со всей России, но и спортсмены из Японии, Южной Кореи, Китая, Туниса, Сербии, Турции, Зимбабве и Республики Беларусь. Традиционно почетным гостем мы ожидаем президента ассоциации CWSA мистера Джона Шилдса (США), отмечу что CWSA привержен принципу "спорт вне политики", наши атлеты выступают на этапах серии под флагом Российской Федерации, Джон Шилдс уже не первый год приезжает на наш турнир", - заявил президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

"Важно отметить удачное совмещение международных соревнований с юниорским первенством — наши молодые вейксерферы смогут не только поучаствовать в своих соревнованиях, но и постоять бок о бок, посмотреть на квалификационные заезды более опытных взрослых спортсменов", - отметил он.

Почетными гостями на соревнованиях также ожидаются генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин, директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов, президент Федерации вейксерфинга в Корее, главный судья чемпионата мира по вейксерфингу CWSA 2023 Хан Юнг, президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев, народный артист России Аскольд Запашный, футболист Дмитрий Сычев, президент Федерации скейтбординга Илья Вдовин, блогер Яна Сапета, актриса Снежана Самохина и другие.

Соревнования организованы Российской федерацией серфинга при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России и Департамента по физической культуре и спорту г. Москвы.