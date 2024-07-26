Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Член сборной Ирака по дзюдо Сехен Саджад признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования.

Спортсмен сдал тест на допинг 23 июля в Париже, где он должен был выступить на Олимпиаде-2024, результат оказался положительным. На время разбирательства спортсмен отстранен, ему запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать других, а также участвовать в любой деятельности во время ОИ-2024 в Париже.

Сообщается, что Сехен Саджад имеет право запросить анализ пробы В.

28-летний иракец должен был выступить на ОИ в категории веса до 81 кг.