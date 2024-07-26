Поиск

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде

Первый положительный допинг-тест выявлен на Олимпиаде
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Член сборной Ирака по дзюдо Сехен Саджад признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования.

Спортсмен сдал тест на допинг 23 июля в Париже, где он должен был выступить на Олимпиаде-2024, результат оказался положительным. На время разбирательства спортсмен отстранен, ему запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать других, а также участвовать в любой деятельности во время ОИ-2024 в Париже.

Сообщается, что Сехен Саджад имеет право запросить анализ пробы В.

28-летний иракец должен был выступить на ОИ в категории веса до 81 кг.

дзюдо допинг ОИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры-2024

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян

Олимпиада в Париже. Расписание выступления россиян
Олимпийские игры-2024

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

Летние Олимпийские игры начинаются в Париже

CAS отклонил апелляцию на лишение россиян золота ОИ на командном турнире фигуристов

"Зенит" продлил контракт с капитаном команды Дугласом Сантосом

Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"

Аргентинский футболист Барко стал игроком "Спартака"

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Определились соперники россиян по теннисному турниру Олимпиады

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века

Шарапова вошла в топ-3 рейтинга теннисисток XXI века

Солт-Лейк-Сити вновь примет зимнюю Олимпиаду

"Зенит" объявил об уходе Марио Фернандеса

"Зенит" объявил об уходе Марио Фернандеса
Олимпийские игры-2024

МОК одобрил кандидатуру Французских Альп на проведение зимних ОИ-2030

МОК одобрил кандидатуру Французских Альп на проведение зимних ОИ-2030
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });