Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:2, 6:1 победил представителя Австралии Ринки Фидзикату в матче первого круга Олимпиады в Париже в мужском одиночном разряде.

Следующий соперник Медведева, который является первой ракеткой России, определится позднее.

В субботу из-за непогоды в Париже были перенесены многие матчи, включая других россиян.

Все россияне, как и белорусы, участвуют в ОИ под нейтральным флагом, а их возможные победы не будут учтены в медальном зачете.