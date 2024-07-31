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Надаль выбыл из последней Олимпиады в карьере

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль потерпели поражение от американцев Остина Крайчека и Раджива Рама в четвертьфинале олимпийского турнира в парном разряде.

Результат – 6:2, 6:4 в пользу представителей США.

Алькарас и Надаль выбыли из парного турнира ОИ-2024. При этом Алькарас продолжает выступление в Олимпиаде, а Надаль покидает Париж. Для 38-летнего Надаля это была последняя Олимпиада в карьере.

Надаль – двукратный чемпион ОИ.

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