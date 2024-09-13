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Роналду первым набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Роналду первым набрал миллиард подписчиков в соцсетях
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду сообщил, что число подписчиков на его аккаунтах в социальных сетях достигло 1 миллиарда человек.

"Мы вошли в историю – один миллиард подписчиков!" - написал футболист в соцсетях.

"Это больше, чем просто число. Это показатель нашей общей страсти, любви к игре и не только", - добавил он.

В августе португалец открыл свой канал в YouTube, к настоящему моменту на него подписались 60,7 млн человек.

Роналду стал первым в мире, кто набрал 1 миллиард подписчиков.

Криштиану Роналду футбол
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