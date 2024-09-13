Экс-чемпион АСА Борисов назвал Умара Нурмагомедова потенциальным чемпионом UFC

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU -Бывший чемпион бойцовской лиги ACA Олег Борисов считает, что россияне Умар Нурмагомедов и Петр Ян могут стать чемпионами UFC в легчайшем весе.

"ТОП-позиции в разных лигах на 61 кг очень хорошо укомплектованы. В перспективе вижу, что чемпионом UFC в легчайшем весе могут стать и Умар Нурмагомедов, и Петр Ян", - сказал Борисов "Интерфаксу".

Также он назвал Мераба Двалишвили фаворитом поединка с Шоном О'Мэлли на ближайшем турнире UFC.

"Фаворитом в данном поединке вижу Двалишвили. Особенно, если бой продлится все пять раундов. Считаю, он может забрать за счет борьбы. Но если мы увидим равный бой, то, конечно же, победу отдадут Шону, он интереснее организации. Победителя этой пары я не буду считать лучшим на этот вес в мире", - сказал собеседник агентства.

"А что касается боя Умара с победителем этой пары, то в обоих случаях его ждет серьезная проверка", - отметил он.

Чемпион UFC в легчайшем весе американец О'Мэлли будет защищать пояс в поединке с первым номером рейтинга грузином Двалишвили на турнире UFC 306, который пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе.