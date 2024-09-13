Поиск

Экс-наставник "Спартака" признан тренером месяца в Италии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Наставник "Торино" Паоло Ваноли признан лучшим тренером чемпионата Италии по футболу по итогам августа. Об этом сообщается на сайте Серии А, главного дивизиона в итальянском футболе.

В отчетный период "Торино" обыграл в Серии А "Венецию" (1:0), "Аталанту" (2:1), и сыграл вничью с "Миланом" (2:2).

После трех туров в чемпионате Италии лидируют четыре команды, набравшие по 7 очков, в эту группу входит и "Торино".

52-летний "Ваноли" возглавил "Торино" летом этого года. В сезоне-2021/22 он тренировал московский "Спартак" и привел его к выигрышу Кубка России.

Торино Паоло Ваноли Спартак Серия А Италия футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роналду первым набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Роналду первым набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Экс-капитан "Спартака" Джикия перешел в "Химки"

Артем Дзюба стал игроком "Акрона"

Артем Дзюба стал игроком "Акрона"

Избивший баскетболиста Шведа мужчина получил три года колонии

КХЛ выплатит клубам по итогам прошлого сезона рекордные 1,175 млрд рублей

Португальский футболист Рикарду Мангаш перешел в "Спартак"

CAS отклонил апелляции биатлонистов Устюгова и Слепцовой по делу о допинге

CAS отклонил апелляции биатлонистов Устюгова и Слепцовой по делу о допинге

Джокович опустился на четвертое место в рейтинге мира

Джокович опустился на четвертое место в рейтинге мира

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл US Open

Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024

Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });