Экс-наставник "Спартака" признан тренером месяца в Италии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Наставник "Торино" Паоло Ваноли признан лучшим тренером чемпионата Италии по футболу по итогам августа. Об этом сообщается на сайте Серии А, главного дивизиона в итальянском футболе.

В отчетный период "Торино" обыграл в Серии А "Венецию" (1:0), "Аталанту" (2:1), и сыграл вничью с "Миланом" (2:2).

После трех туров в чемпионате Италии лидируют четыре команды, набравшие по 7 очков, в эту группу входит и "Торино".

52-летний "Ваноли" возглавил "Торино" летом этого года. В сезоне-2021/22 он тренировал московский "Спартак" и привел его к выигрышу Кубка России.