Россиянин Мичков провел первый гол за клуб НХЛ "Филадельфия"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Матвей Мичков отметился голом в дебютном матче за "Филадельфию", которая играла против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Матч клубов Национальной хоккейной лиги прошел в рамках турнира новичков. Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии буллитов успех сопутствовал игрокам "Рейнджерс" (1:0).

1 июля было объявлено о том, что Мичков подписал контракт новичка с "Филадельфией".

Воспитанник пермского хоккея 19-летний Матвей Мичков был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года на правах аренды защищал цвета "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.