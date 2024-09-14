Клуб НХЛ "Филадельфия" утвердил Знарка европейским консультантом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок вошел в штаб клуба НХЛ "Филадельфия". Об этом сообщает пресс-служба "Филадельфии".

Знарок будет работать в качестве европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу.

"После успешной 22-летней профессиональной карьеры игрока Знарок начал тренерскую карьеру в 2002 году и постепенно зарекомендовал себя как один из лучших тренеров в Европе", - такую оценку работы 61-летнего специалиста дали в "Филадельфии".

Олег Знарок приводил сборную России к золоту ЧМ-2014 и ОИ-2018, московское "Динамо" (2012, 2013) и петербургский СКА (2017) – к выигрышу Кубка Гагарина.