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Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Оскар Пиастри
Фото: Dan Mullan/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Австралиец Оскар Пиастри (McLaren) выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Это вторая победа в карьере Пиастри: ранее он финишировал первым на Гран-при Венгрии. Но эта история была омрачена требованием в адрес партнера Пиастри по команде Ландо Норриса уступить австралийскому гонщику лидерство.

Вторым и третьим в Баку стали Шарль Леклер (Ferrari) и Джордж Рассел (Mercedes).

Макс Ферстаппен, который лидирует в личном зачете, занял по итогам гонки пятое место.

На последних кругах Карлос Сайнс (Ferrari) и Серхио Перес (Red Bull) столкнулись и выбыли из гонки.

Лэнс Стролл (Aston Martin) и Юки Цунода (RB) в ходе гонки сошли с дистанции.

Формула-1
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