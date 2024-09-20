Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок, сообщает пресс-служба организации.

На отчетно-выборной конференции РФБ он получил 134 из 144 голосов делегатов.

"В следующие четыре года наша команда планирует сделать акцент на программе детско-юношеского баскетбола и мини-баскетбола для ребят 13 лет и младше, а также на подготовке детских тренеров — за ними будущее нашего баскетбола, который обязательно вернется на международную арену. Программы, посвященные развитию детского баскетбола и поддержке тренеров, уже в разработке", - заявил 43-летний Кириленко.

Экс-баскетболист сборной России Кириленко на клубном уровне защищал цвета петербургского "Спартака", московского ЦСКА, а также команд НБА "Юта Джаз", "Миннесота Тимбервулвз" и "Бруклин Нетс". РФБ он возглавляет с 2015 года.