Футболист "Байера" Вирц признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого "Байера" Флориан Вирц стал лучшим игроком игровой недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

В гостевом матче против нидерландского "Фейеноорда" немец забил два гола, а "Байер" одержал победу со счетом 4:0.

Также на звание игрока недели претендовали нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн, форвард немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Джейми Байно-Гиттенс и нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн.