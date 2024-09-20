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Футболист "Байера" Вирц признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого "Байера" Флориан Вирц стал лучшим игроком игровой недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

В гостевом матче против нидерландского "Фейеноорда" немец забил два гола, а "Байер" одержал победу со счетом 4:0.

Также на звание игрока недели претендовали нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн, форвард немецкой "Боруссии" (Дортмунд) Джейми Байно-Гиттенс и нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Флориан Вирц футбол
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