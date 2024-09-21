Российский боксер Кузьмин нокаутировал американца Севейджа

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Кузьмин одолел американца Деандре Севейджа в поединке в Москве. Бой был главным событием турнира "Кулачные бои. Россия VS США".

Поединок завершился уже в первом раунде, когда россиянин нокаутировал соперника.

Для Кузьмина это был дебютный бой на голых кулаках.

"Это драйвово, тут другие ощущения. Это не как в боксе. Тут всё ускоренно, тут некогда раскачиваться – нужно сразу включаться и действовать. Первый удар у меня был не таким сильным, а второй уже приличный. Честно говоря, не успел вникнуть в эту дисциплину. Хочу еще. Причем хоть завтра", - приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир "Россия vs США" был организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.