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Российский боксер Кузьмин нокаутировал американца Севейджа

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Кузьмин одолел американца Деандре Севейджа в поединке в Москве. Бой был главным событием турнира "Кулачные бои. Россия VS США".

Поединок завершился уже в первом раунде, когда россиянин нокаутировал соперника.

Для Кузьмина это был дебютный бой на голых кулаках.

"Это драйвово, тут другие ощущения. Это не как в боксе. Тут всё ускоренно, тут некогда раскачиваться – нужно сразу включаться и действовать. Первый удар у меня был не таким сильным, а второй уже приличный. Честно говоря, не успел вникнуть в эту дисциплину. Хочу еще. Причем хоть завтра", - приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир "Россия vs США" был организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

бокс Сергей Кузьмин
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