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Чемпион Европы по боксу Мамедов выступит на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Баку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, пятикратный чемпион России Габил Мамедов (1-0) встретится с казахстанцем Нуртасом Ажбеновым.

Шестираундовый поединок в весе до 63,5 кг пройдет в рамках турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Баку 28 сентября.

Единственный бой Мамедова на профессиональном ринге состоялся в январе 2022 года, когда он единогласным решением судей победил Вячеслава Гусева и завоевал титул Евразийского боксерского парламента (EBP) в легком весе. На счету Ажбенова 13 побед (четыре – нокаутом) и одно поражение – от россиянина Исы Чаниева.

В главном событии вечера бокса в столице Азербайджана чемпион Европы-2024, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков (1-0, КО 1) проведёт бой за титул IBA в весе до 57 кг против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова (4-0, КО 3) из Узбекистана.

Турнир 28 сентября в Баку будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

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