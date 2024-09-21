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"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 5:2 обыграли тольяттинский "Акрон" в гостевом матче девятого тура чемпионата России.

По два гола в составе победителей забили Джон Кордоба (27, 76) и Эдуард Сперцян (29, 59), один – Никита Кривцов (89).

У "Акрона" точные удары нанесли Стефан Лончар (59) и Владимир Хубулов (86).

"Краснодар" набрал 21 очко и вышел в лидеры РПЛ. На один балл от него отстает петербургский "Зенит", которому в субботу играет дома с воронежским "Факелом". "Акрон" - на 11-м месте, 8 очков.

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