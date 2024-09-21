"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 взяли верх над воронежским "Факелом" в домашнем матче девятого тура чемпионата России.

Победа оказалась волевой. На 8-й минуте Евгений Марков реализовал пенальти, благодаря чему "Факел" повел в счете. "Зенит" ответил голами во втором тайме: на 52-й минуте гол забил Матео Кассьерра, на 67-й – Лусиано Гонду, на 86-й – Александр Ерохин.

Теперь у "Зенита" 23 очка, команда вернула себе лидерство РПЛ. Команда опередила "Краснодар", у которого 21 балл. "Факел" - на 15-м месте, 5 очков.