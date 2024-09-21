Поиск

"Зенит" обыграл "Факел" и вернул себе лидерство РПЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 взяли верх над воронежским "Факелом" в домашнем матче девятого тура чемпионата России.

Победа оказалась волевой. На 8-й минуте Евгений Марков реализовал пенальти, благодаря чему "Факел" повел в счете. "Зенит" ответил голами во втором тайме: на 52-й минуте гол забил Матео Кассьерра, на 67-й – Лусиано Гонду, на 86-й – Александр Ерохин.

Теперь у "Зенита" 23 очка, команда вернула себе лидерство РПЛ. Команда опередила "Краснодар", у которого 21 балл. "Факел" - на 15-м месте, 5 очков.

Зенит Факел РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

"Краснодар" разгромил "Акрон" и вышел в лидеры РПЛ

Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

ФИДЕ назвала Карлсена лучшим гроссмейстером в истории шахмат

"Монако" с Головиным обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

"Спартак" разгромил "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

"Круче, чем Месси". В США восторгаются футболистом сборной России

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

РФС признал Тюкавина лучшим футболистом прошлого сезона

Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Гол россиянина Миранчука лишил команду Месси победы в матче MLS

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с вратарем Сафоновым в составе обыграл "Жирону" в Лиге чемпионов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });