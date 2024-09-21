Дебютный гол россиянина Чалова за ПАОК получился курьезным

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по футболу Федор Чалов открыл счет своим голам за греческий ПАОК.

Его дебютный гол состоялся на 89-й минуте матча пятого тура чемпионата Греции против "Волоса". Голкипер "Волоса" выбивал мяч из своей штрафной, однако тот попал в Чалова и отскочил в ворота.

Так счет стал 4:1 в пользу ПАОКа, до финального свистка он не изменился.

Чалов – воспитанник московского ЦСКА, из этой команды он и перешел в ПАОК в августе этого года.