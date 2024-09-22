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Российский вратарь Сафонов впервые пропустил в официальном матче за ПСЖ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Реймс" и "Пари Сен-Жермен" вничью сыграли в пятом туре чемпионата Франции по футболу – 1:1.

Матч прошел в Реймсе.

На 9-й минуте гол забил футболиста "Реймса" Кэито Накамура, на 68-й – игрок ПСЖ Усман Дембеле.

Ворота ПСЖ второй официальный матч защищал Матвей Сафонов. Пропущенный гол стал для него первым в официальных турнирах. До этого он дебютировал в матче Лиги чемпионов против испанской "Жироны", у которой ПСЖ выиграл со счетом 1:0.

Сафонов является воспитанником "Краснодара" и в России играл только за эту команду.

ПСЖ Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов футбол
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