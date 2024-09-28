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"Краснодар" обыграл "Зенит" и стал лидером РПЛ

"Зенит" потерпел первое поражение, "Краснодар" пока не проиграл ни разу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 взяли верх над петербургским "Зенитом" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.

На 88-й минуте ворота "Зенита" поразил Джон Кордоба, на 90+4 – Федор Смолов.

Теперь у "Краснодара" 24 очка, команда вышла на первое место в турнирной таблице. Столько же баллов - у московского "Локомотива", который уступает по дополнительным показателям. "Зенит" - на третьей строчке, 23 очка.

Для "Зенита" поражение стало первым в нынешнем чемпионате, тогда как "Краснодар" остается единственным клубом, который пока не проиграл ни разу.

Зенит Краснодар РПЛ Локомотив Джон Кордоба Федор Смолов футбол
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