Гризманн завершил выступления за сборную Франции по футболу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что поставил точку в выступлениях за сборную Франции по футболу.

"С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни", - написал 33-летний спортсмен в соцсетях.

Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 года, в ее составе он стал чемпионом мира-2018 в России. Также Гризманн в составе французской сборной стал победителем Лиги наций УЕФА.

В общей сложности на счету Гризманна в сборной 44 гола в 137 матчах.