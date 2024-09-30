Россиянин Субханкулов проведет бой за пояс WBA Asia

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов 17 октября проведет поединок WBA Asia во втором полулегком весе, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соперником россиянина будет китаец Лиу Венсонг. 10-раундовый бой пройдет 17 октября в Уфе на турнире серии "Ночь чемпионов IBA" в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".

На счету уроженца Уфы Субханкулова на профессиональном ринге шесть (четыре – нокаутом) побед в шести боях. Лиу Венсонг выиграл 11 бой, проиграл три раза, один поединок завершился вничью.

Еще один местный спортсмен, Данис Габрафиков проведет шестираундовый поединок в весе до 67 кг против Месси Элайма из Камеруна. Также в рамках шоу 17 октября выступит еще один боксер из Республики Башкортостан – двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС-2024, чемпионка Боливарианских АЛБА игр-2023 Азалия Аминева, ей в шестираундовом бою в весе до 66 кг будет противостоять Раж Сахиба из Индии.

Также 17 октября 10-раундовый поединок за пояс WBA Continental в наилегчайшем весе проведет финалист чемпионата мира-2015, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Василий Егоров, который встретится с филиппинцем Берландом Роблесом.

Возглавит шоу "Ночь чемпионов IBA" в Уфе, как сообщалось, бой двукратного чемпиона мира, финалиста Олимпийских игр-2020, чемпиона Европы-2024 россиянина Муслима Гаджимагомедова, который проведет первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом.